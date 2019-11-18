Самолёт из Багдада с 32 российскими детьми приземлился в Москве

Прибытие этого рейса стало четвёртой и заключительной эвакуацией маленьких граждан РФ из Ирака.

Борт с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители находятся в местах лишения свободы, приземлился в аэропорту Жуковский, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

— Самолёт только что приземлился, — сказано в сообщении.

Сразу по прилёте в Россию дети будут доставлены в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, где они пройдут комплексное обследование.

Сегодняшнее прибытие рейса из Багдада стало четвёртой и заключительной эвакуации детей из Ирака, рассказали в Минздраве. Так, в июле 33 ребёнка вернулись на родину.