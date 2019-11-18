В Москве умер младенец, оставленный няней в ванне с водой

Женщина ненадолго оставила ребёнка без присмотра, пока занималась другим малышом.

Столичное следствие возбудило уголовное дело из-за гибели пятимесячного ребёнка, которого няня оставила в ванной с водой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, вечером 18 ноября в квартире на северо-западе Москвы няня купала двух младенцев. Одного из них она отнесла в комнату, а другого ненадолго оставила без присмотра в наполненной водой ванне.

— Когда женщина вернулась, ребёнок не подавал признаков жизни. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, ребёнка спасти не удалось, — сказано в сообщении.

В отношении няни возбуждено уголовное дело, женщина задержана. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ростовской области двухлетний ребёнок скончался в машине скорой помощи.