Британец Роберт Паттисон потерялся в Челябинске

Об исчезновении мужчины сообщила его жена, которая является местной жительницей.

В Челябинске пропал 40-летний британец Роберт Паттисон, сообщила "КП-Челябинск" координатор поискового отряда "Легион СПАС" Татьяна Гроза.

— Он ночью [18 ноября] ушёл из дома, город не знает, по-русски не говорит совсем, денег с собой нет, — сказала она.

Паттисон ушёл из дома на улице Тимирязева, 10, с собой у мужчины был чёрный чемодан. Об исчезновении британца сообщила его жена, которая является местной жительницей.

По словам Грозы, мужчина ушёл из дома после конфликта с супругой.

Ранее в Москве журналистка ушла в церковь и пропала.