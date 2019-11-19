На Украине назвали неприемлемым предложение "Газпрома" по транзиту газа

Глава Минэнерго добавил, что Украина готова пойти на компромиссы в случае подписания долгосрочного контракта на газ.

Предложение "Газпрома" продлить действующий или заключить новый контракт на год на транзит газа через Украину является неприемлемым. Об этом заявил глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

— Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой, — сказал Оржель в эфире ICTV.

Глава Минэнерго добавил, что Украина готова пойти на компромиссы в случае подписания долгосрочного контракта на газ. По словам Оржеля, если Россия 1 января 2020 года продолжит транзит газа через территорию Незалежной, то в Киеве будут считать это контрабандой.

Напомним, ранее "Газпром" предложил заключить новый контракт на транзит газа из России через Украину при условии, что стороны откажутся от претензий в газовой сфере. Также речь идёт об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для "Газпрома" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Незалежной и восстановлении прав российской компании.