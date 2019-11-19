Врач рассказал, почему водку нельзя закусывать маринованными огурцами

Предпочтение стоит отдать квашеной капусте, поскольку в ней есть витамин, который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.

Многие россияне считают солёные огурцы оптимальной закуской для крепкого алкоголя, поскольку они не дают нагрузки на органы пищеварения. Однако, как рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов, заедать спиртное маринованными огурцами — опасно для здоровья.

— Издревле были популярны солёные огурцы. А маринованные — это дань современности, потому что их легче консервировать и продавать, — рассказал Вялов в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Однако в маринаде основным консервирующим компонентом выступает уксус, который может раздражать слизистую оболочку желудка, а в сочетании с алкоголем даже вызвать воспаление. Более того, усиливается всасывание спиртного в желудке, поясняет врач.

При частом выборе маринованных или острых закусок может появиться гастрит, эрозия или язва. Все эти заболевания способны проявиться даже после однократного, но очень плотного застолья с такими продуктами, предупредил Вялов.

Помимо солёных огурцов ещё одной полезной закуской является квашеная капуста. Как рассказал врач, и в свежем, и в квашеном виде в ней содержится витамин U, который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.

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