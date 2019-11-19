Индюшки-нарушители заблокировали проезд в пригороде Петербурга — видео

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Местные жители рассказали, что птицы живут на ферме при кафе-шашлычной, а иногда с ними прогуливаются гуси.

Группа индюшек заблокировала проезд в пригороде Петербурга и накричала на водителя. Видео опубликовано в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах, снятых водителем в центре Пушкина, группа птиц не торопясь переходит проезжую часть в неположенном месте, а затем и вовсе останавливается на дороге и блокирует проезд. В ответ на звуковой сигнал автомобилистов индюки хором громко и возмущённо кричат в ответ.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today?z=photo-68471405_457928296%2Fwall-68471405_12227057" target="_blank"><ins>Алексей Андреев</ins></a></p>

Местные жители рассказали, что индюшки живут на ферме при кафе-шашлычной. Один из пользователей, работающий напротив заведения, выложил фото индюков, на котором вместе с ними по тротуару гуляют ещё и гуси.

Недавно Лайф рассказывал о других, более воспитанных, пернатых. В самом центре Санкт-Петербурга две маленькие утки показали пример соблюдения ПДД своим собратьям и людям.

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