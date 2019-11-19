Врач-трихолог рассказала, чем опасны краски для волос

Самым надёжным способом избежать скрытой аллергии на краску для волос — это проверить средство до использования.

Попадание краски для волос на кожу головы может способствовать возникновению негативных эффектов от скрытой аллергии. В результате можно получить отёк головы, гноение кожи и потерю волосяного покрова вместе со скальпом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог и вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.

По её словам, при попадании краски на кожу головы невозможно предотвратить аллергическую реакцию. В таких случаях у человека может упасть иммунная система, однако открытое проявление аллергии встречается не всегда.

— Доходило вплоть до того, что происходил жуткий отёк и потом гноение кожи головы, вплоть до потери не просто волос, но и скальпа, — рассказала Кохас.

Однако, по словам врача, такие случаи происходят крайне редко. Кохас посоветовала придерживаться простых правил, которые позволят сохранить волосы: при покупке краски в магазине и самостоятельном окрашивании следует брать только проверенные марки.

При окрашивании волос в салоне красоты стоит проверить, чтобы на волосы наносили одно конкретное средство, а не смесь из неизвестных компонентов. Так цвет получится лучше и вы избежите возможной интоксикации из-за обилия химических соединений.

Самый надёжный способ избежать скрытой аллергии на краску для волос — это проверить средство до использования, пояснила врач.

— Сначала не надо наносить краску на голову. Обычно сначала мы наносим на запястье руки. Через 10–20 минут мы видим реакцию. Это может быть покраснение, зуд и шелушение, — сказала Кохас.

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