Врач-трихолог рассказала, чем опасны краски для волос

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Фото © Pixabay

Самым надёжным способом избежать скрытой аллергии на краску для волос — это проверить средство до использования.

Попадание краски для волос на кожу головы может способствовать возникновению негативных эффектов от скрытой аллергии. В результате можно получить отёк головы, гноение кожи и потерю волосяного покрова вместе со скальпом, рассказала в интервью радио Sputnik врач-трихолог и вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.

По её словам, при попадании краски на кожу головы невозможно предотвратить аллергическую реакцию. В таких случаях у человека может упасть иммунная система, однако открытое проявление аллергии встречается не всегда.

Доходило вплоть до того, что происходил жуткий отёк и потом гноение кожи головы, вплоть до потери не просто волос, но и скальпа, — рассказала Кохас.

Однако, по словам врача, такие случаи происходят крайне редко. Кохас посоветовала придерживаться простых правил, которые позволят сохранить волосы: при покупке краски в магазине и самостоятельном окрашивании следует брать только проверенные марки.

При окрашивании волос в салоне красоты стоит проверить, чтобы на волосы наносили одно конкретное средство, а не смесь из неизвестных компонентов. Так цвет получится лучше и вы избежите возможной интоксикации из-за обилия химических соединений.

Самый надёжный способ избежать скрытой аллергии на краску для волос — это проверить средство до использования, пояснила врач.

Сначала не надо наносить краску на голову. Обычно сначала мы наносим на запястье руки. Через 10–20 минут мы видим реакцию. Это может быть покраснение, зуд и шелушение, — сказала Кохас.

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