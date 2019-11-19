Больше 4 тонн. В Приамурье ликвидирована крупнейшая нарколаборатория синтетики

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Фото © Управление на транспорте МВД РФ по ДФО

Незаконный объект находился под Хабаровском. Остальные подробности в МВД обещали рассказать на пресс-конференции 20 ноября.

Сотрудники МВД на транспорте в Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России лабораторию, занимавшуюся производством синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из незаконного оборота изъято около 25 килограммов синтетических наркотиков и свыше четырёх тонн прекурсоров для их изготовления, — говорится в сообщении.

<p><strong>Фото © Управление на транспорте МВД РФ по ДФО</strong></p>

Незаконный объект находился под Хабаровском, остальные подробности правоохранители обещали рассказать на пресс-конференции 20 ноября.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье.

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