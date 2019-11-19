Мать рассказала о пропавшей в Москве журналистке: Долги, сектанты и депрессия

Девушка закончила исторический факультет МГУ, училась на кафедре истории Церкви, хотя и не была воцерковленной.

Мать пропавшей журналистки "Интерфакса" Маргариты Игнатовой Ирина Алексеева рассказала подробности жизни дочери в беседе с КП.

Игнатова ушла из дома утром 17 ноября в церковь без телефона и документов. К вечеру девушка так и не вышла на связь и не вернулась домой.

— Рита нечасто ходила в церковь. За несколько дней до этого ей страшный сон приснился, который очень её угнетал. И она решила, что надо сходить на службу, — рассказала Ирина.

Она рассказала, что в первый же день после пропажи дочери начала её искать: женщина дошла до храма, прошла через парк рядом с ним, однако девушки нигде не было. К полуночи Ирина написала заявление в полицию о пропаже.

Маргарита закончила исторический факультет МГУ, училась на кафедре истории Церкви, хотя и не была воцерковленной. В 2014 году она защитила дипломную работу про сектантов-иоаннитов, девушку интересовала тема сектантства.

По словам одной из бывших коллег Маргариты, девушка была замкнутой, скрытной, особо ни с кем не общалась.

— Ещё в какой-то момент Маргарита пропала и перестала отвечать на звонки руководства. Там была депрессия жуткая. Она исчезла на целый месяц. После этого её уволили, — рассказала она.

После этого Маргарита устроилась на должность редактора в информагентство "Интерфакс". Она занималась мониторингом новостей для издания.

Как рассказала Ирина Алексеева, её дочери нравилось работать, всё было в порядке.

— Подружек таких, чтобы забежать к ним по пути и остаться, у Риты нет. Точно что-то случилось. Это произошло против её воли, — уверена мать пропавшей.

Ирина рассказала, что девушка была очень домашней, никогда не пропадала и всегда предупреждала, если задерживалась. Однако в 2015 году Маргариту тоже искали, но тогда — коллекторы.

Однокурсники Маргариты рассказывают, что во время обучения у неё периодически были долги по учёбе.

— Она училась на договорной основе и периодически появлялась в списке должников, — вспоминают они.

Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября в церковь без телефона и документов. К вечеру девушка так и не вышла на связь и не вернулась.