На Камчатке мошенник обманул бабулю-брокера на 1,5 миллиона рублей

По её словам, весной неизвестный по телефону предложил ей вложить деньги в биржевые сделки и она согласилась.

В полицию Камчатки обратилась 66-летняя местная жительница, которая хотела заработать на биржевой торговле, но в итоге лишь отдала мошенникам почти 1,5 миллиона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Как рассказала следователям сама потерпевшая, в мае текущего года ей позвонил незнакомец, представился "специалистом фондового рынка" и предложил бабушке инвестировать имеющийся у неё капитал в биржевые сделки.

Мужчина дал инструкции по установке нужной, якобы для торговли, программы, после чего женщина привязала к ней четыре уже имевшиеся в наличии банковские карты, чем фактически дала доступ незнакомому человеку к своим счетам.

Первое время дела шли хорошо, довольная клиентка ежедневно могла открыть свой ноутбук и убедиться, что инвестиции приумножаются и суммы на её "виртуальных счетах" растут изо дня в день. Несколько раз она даже оплачивала услуги "специалистов", которые оказывали ей помощь в заключении сделок, оформлении документов и т.д.

Однако в октябре, когда на запрос выплатить положенные проценты женщина получила отказ, у неё начали закрадываться подозрения, что всё это обман. Она решила обратиться в полицию, где было установлено, что за это время с её счетов было выведено 1 млн 479 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведётся расследование.

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