Россия увеличила вложения в гособлигации США

В мае Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей американского госдолга после резкого сокращения инвестиций в US Treasuries.

Россия в сентябре увеличила вложения в государственные облигации США с $9,327 миллиарда до $10,075 миллиарда долларов. Таким образом, объём инвестиций РФ вырос на $775 миллионов по сравнению с августом.

Согласно данным американского Минфина, на конец сентября России принадлежало $7,0099 миллиарда краткосрочных бумаг и 3,066 миллиарда долгосрочных.

С апреля 2018 года Россия заметно сократила размер инвестирования в US Treasuries: в августе инвестиции снизились до $14 млрд и Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей американского госдолга. В начале 2019 года Россия вновь снизила вложения на $36 млн.