У россиян выросло число просрочек по кредитам

По предварительным данным, каждый четвёртый должник банка не платил положенную сумму более трёх месяцев.

С начала текущего года число граждан-заёмщиков, имеющих задолженность по кредиту более трёх месяцев, возросло до 10 миллионов человек. Рост составил 4% по сравнению с показателем прошлого года. Такие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Как отмечает издание, в ходе подготовки исследования саморегулируемая организация коллекторов опросила 38 своих участников и проанализировала данные из различных бюро кредитных историй (БКИ). По результатам опроса выяснилось, что в большинстве случаев (60%) граждане вовремя не платят по кредитам из-за финансовых трудностей. Из оставшихся 40% лишь 10% являются злостными неплательщиками. Все прочие списывают просрочки на забывчивость, действия мошенников и прочие причины, сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Эксперты пояснили, что в случае появления у заёмщиков финансовых трудностей они сперва отказываются от трат на развлечения и одежду, затем урезают расходы на потребительские товары и продукты на 10–30%. Лишь после этого наступает просрочка платежей по кредиту. А в структуре месячных расходов среднестатистического российского заёмщика платежи по кредитам занимают четвёртое место после еды, оплаты услуг ЖКХ и бытовых товаров.

По мнению специалистов, главная причина невозврата денежных средств вовремя кроется в отсутствии существенного роста уровня располагаемых доходов.

— Необходимо, чтобы они повышались хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заёмщики с высоким показателем долговой нагрузки. При этом они опасаются, что растущая просрочка может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все, — приводит слова экспертов издание.

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