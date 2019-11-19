Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

На 1 ноября в канцелярию новогоднего волшебника поступило уже 3,6 миллиона писем. Причём есть и от взрослых.

Дети в письмах Деду Морозу чаще всего просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Как отметили в пресс-службе Деда Мороза, одну из необычных просьб написала девятилетняя девочка Лиза из Владимирской области. Её очень волнуют экологические проблемы. В частности, девочку беспокоит осушение рек.

— В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает в свою очередь беречь окружающую среду, — передаёт RT сообщение пресс-службы Деда Мороза.

Кроме того, дети просят смартфоны, куклы и машины. В канцелярию поступают как обычные письма с рассказами о себе и добрых делах, так и письма с поделками и рисунками.

На 1 ноября 2019 года Деду Морозу прислали 3,6 миллиона писем. Их пишут как дети, так и взрослые, многим из которых больше 40 лет.

Ранее Лайф сообщал, что в Калининградской области открылось "янтарное посольство Деда Мороза".