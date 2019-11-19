В Екатеринбурге обстреляли театральную студию, куда ходят дети-аутисты

Сотрудники полиции проводят проверку после сообщений об обстреле здания на улице Вайнера.

Екатеринбургская театральная студия, где занимаются дети с аутизмом, периодически подвергается обстрелу из пневматического оружия неизвестными. Сотрудники учреждения регулярно находят в окнах маленькие отверстия от пуль, а в одном из случаев из-за обстрела не выдержало стекло и пришлось менять весь стеклопакет. К счастью, никто из детей ещё ни разу не пострадал.

— Окна у нас очень большие, наверное, поэтому они такие привлекательные. Стреляют явно из пневматики, потому что дырочки получаются маленькие и очень аккуратные. Однажды стекло разбилось — пришлось менять стеклопакет, — рассказала порталу URA.RU руководитель проекта "Открытый город" Анна Клещева.

Как предположила руководитель проекта, вероятнее всего, стреляют со стороны близлежащего здания — гимназии № 5. Также стрелок может находиться и в расположенном неподалёку элитном жилом комплексе "Тихвинъ", но общественница больше подозревает в происходящем школьников из гимназии. В учебном заведении, как и в Управлении образования Екатеринбурга, воздержались от комментариев.

По факту сообщений об обстреле театральной студии полиция начала проверку.

Ранее Лайф сообщал о том, что московский школьник из ревности расстрелял девушку на свидании: он выстрелил ей в глаз из пневматического пистолета.