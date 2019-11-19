Опрос показал, насколько россияне готовы откладывать часть зарплаты

Примерно две трети россиян не спешат тратить заработанные деньги и предпочитают их часть откладывать на будущее. В то время как четверть жителей страны готовы сразу делать большие и дорогостоящие покупки. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным социологов, 68% жителей России уверены, что лучше делать минимальные траты сейчас, чтобы отложенные средства можно было использовать в будущем, когда накопится значительный результат. В то же время 22% респондентов ответили, что предпочитают побыстрее тратить зарплату или пенсию, а сбережения вкладывать во что-нибудь ценное.
— Удачным нынешнее время для совершения крупных покупок считает каждый четвёртый россиянин — 25%. Однако более половины россиян настроены более осторожно и не планируют совершать крупные траты — 55%, — говорится в материалах исследования.
Согласно результатам опроса, доверие россиян к банкам остаётся неизменным. Размещать сбережения на депозитах предпочитают 45% граждан России, а вот забрать сбережения из банков советует лишь 31% опрошенных.
Также большинство опрошенных — 30% — выступили против получения сейчас кредита.
Ранее Лайф сообщал, что за текущий год выросло число россиян, допускающих просрочки по кредитам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram