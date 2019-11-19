Сбербанк согласился вернуть "Яндексу" "золотую акцию" за 1 евро

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене, по которой её приобрели в августе 2009 года, — €1.
— Правление ПАО "Сбербанк" приняло решение одобрить сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. ПАО "Сбербанк" продаёт указанную акцию по цене приобретения — за €1, — приводит РБК комментарий кредитной организации.
"Золотая акция" — это форма участия государства в акционерных обществах. Она даёт право при необходимости блокировать управленческие решения. Так, Сбербанк мог не разрешать объединение 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
Напомним, 18 ноября Совет директоров "Яндекса" предложил внести изменения в структуру корпоративного управления компанией, которые подразумевают в том числе передачу от Сбербанка "золотой акции" IT-компании.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram