Минтранс допустил, что из-за толстого кота изменят правила провоза животных

В ведомстве пообещали найти такое решение, которое устроит все стороны конфликта.

В Министерстве транспорта РФ пообещали рассмотреть ситуацию с отказом допустить толстого кота Виктора на рейс "Аэрофлота". Об этом агентству "Москва" рассказал заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

— Мы увидели, что существует проблема. Мы сейчас внимательно эту ситуацию изучим, постараемся найти такое решение, чтобы оно действовало и не в ущерб безопасности полётов, и не в ущерб животным, которых мы очень любим, — рассказал замминистра транспорта.

Поскольку нормы провоза животных устанавливаются каждой авиакомпанией самостоятельно, достаточно сложно определить единые правила, отметил он.

Однако Юрчик добавил, что можно установить общие ограничения, исходя из которых авиакомпании сами будут определять более конкретные нормы провоза.

Напомним, недавно "Аэрофлот" не пустил на рейс слишком толстого кота Виктора. Хозяин питомца Михаил решил обманным путём пронести его в самолёт, о чём затем откровенно рассказал в соцсетях. Позже в качестве наказания "Аэрофлот" аннулировал бонусный счёт хозяина за обман. Мужчина затем предложил авиакомпании добрый финал истории.