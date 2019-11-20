Россиян могут начать штрафовать за шум ночью

Однако речь не идёт о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Совет Федерации предложил привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

В рамках инициативы предлагается дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) ещё одним составом административного правонарушения.

Согласно ему, совершение действий, которые нарушают тишину и покой других, в том числе и в ночное время с 23:00 до 7:00, будет наказываться штрафом от одной до трёх тысяч рублей для физического лица.

К действиям, нарушающим право на отдых в жилище других, относятся в том числе и слишком громкое пение, а также использование звуковоспроизводящих устройств.

При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идёт о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что такая мера решит проблему привлечения полиции к пресечению нарушений тишины и покоя.

Ранее житель Перми заставил соседа демонтировать полы из-за громких звуков.