Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной страны по версии мужского журнала Maxim.
Бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера и Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.
На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.
Следом расположились модель Виктория Одинцова и актриса Яна Кошкина. Шестое место рейтинга заняла Елена Темникова, Вера Брежнева оказалась на седьмом месте, Настя Каменских получила восьмое место. Также в список вошли Анастасия Ивлеева (18-е место) и Ани Лорак (25-е место).
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