Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim

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Фото © Instagtam/irinashayk

На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.

Российская супермодель и актриса Ирина Шейк стала самой сексуальной женщиной страны по версии мужского журнала Maxim.

Бывшая возлюбленная актёра Брэдли Купера и Криштиану Роналду второй год подряд возглавляет список, в который вошло сто российских знаменитостей.

<p>Фото © Instagtam/<a href="https://www.instagram.com/p/B3MD2gdnlD8/" target="_blank">irinashayk</a></p>

На втором месте оказалась актриса Любовь Аксёнова, а на третьем — певица Ольга Серябкина.

Следом расположились модель Виктория Одинцова и актриса Яна Кошкина. Шестое место рейтинга заняла Елена Темникова, Вера Брежнева оказалась на седьмом месте, Настя Каменских получила восьмое место. Также в список вошли Анастасия Ивлеева (18-е место) и Ани Лорак (25-е место).

Ранее журнал Glamour назвал обладательницу премии "Женщина года".

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