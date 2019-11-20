Опрос показал, что делает россиян счастливыми

Чаще всего респонденты испытывают счастье из-за того, что у них есть семья, а несчастье — из-за материальных трудностей.

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 81% опрошенных определённо или скорее считают себя обладателями счастья, при этом 17% россиян скорее или определённо чувствуют себя несчастными.

Чаще всего респонденты испытывают счастье из-за того, что у них есть семья (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь своя собственная и близких (22%), а на третьем — хорошая работа (13%). Счастливы от наличия детей 12% россиян, также 12% испытывают общую удовлетворённость жизнью.

Чаще всего опрошенные чувствовали себя несчастными из-за материальных трудностей (15%), плохого положения дел в стране (10%), состояния здоровья (5%), а также низкого уровня и задержки зарплаты (5%).

При этом 48% россиян считают, что среди их знакомых и близких примерно равное количество и счастливых, и несчастливых людей, 31% опрошенных ответили, что больше счастливых, а 17% — наоборот.

Ранее ВЦИОМ показал "карту страхов" россиян.