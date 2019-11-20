Американский астронавт промочил ботинок в открытом космосе

Он и итальянский коллега провели в космосе 6 часов 32 минуты, сняв за это время защитный щит со спектрометра AMS.

В правом ботинке американского астронавта Эндрю Моргана скопилось небольшое количество воды во время его работы в открытом космосе, сообщил РИА "Новости" официальный представитель NASA.

— Инженеры выясняют первопричину такого отклонения, — сказал он, отметив, что на график следующих выходов в открытый космос инцидент повлиять не должен.

Морган и астронавт Европейского космического агентства — итальянец Лука Пармитано работали за бортом Международной космической станции (МКС) 15 ноября. Они провели в открытом космосе 6 часов 32 минуты, сняв за это время защитный щит со спектрометра AMS для последующего ремонта прибора.

Ранее с американскими астронавтами произошёл другой неприятный инцидент — сломался чайник, и космонавтам пришлось завтракать у своих российских коллег.