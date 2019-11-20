Учёные назвали главную причину появления рака

Около 20% случаев заболевания раком связаны с распространением инфекции, вирусов или бактерий.

Специалисты американского Университета Северной Каролины установили главную причину появления рака, сообщает MedicalXpress.

По словам специалистов, около 20% случаев заболевания раком связано с распространением инфекции, вирусов или бактерий. При этом главной причиной появления онкологических заболеваний является постоянное воспаление.

Учёные полагают, что рак может появиться в результате взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1.

Обычно гликопротеин выполняет защитную функцию, однако в условиях постоянного воспаления он может запустить патогенные процессы. В то же время у ряда пациентов MUC1 продолжает выполнять противовоспалительную функцию.

Ранее Лайф сообщил, что за последние 20 лет смертность от рака печени увеличилась в три раза.