Тейлор Свифт станет первой "Женщиной десятилетия"

В числе достижений певицы — пять альбомов, занимавших первое место в чарте Billboard 200.

Американская поп-исполнительница и автор песен Тейлор Свифт получила первую в мире премию Billboard’s Women in Music 2019 в номинации "Женщина десятилетия", сообщает организатор — музыкальное издание Billboard.

Десятикратная обладательница премии "Грэмми" получит награду 12 декабря в Лос-Анджелесе в театре The Hollywood Palladium. В числе достижений Свифт — пять альбомов, занимавших первое место в чарте Billboard 200, пять песен, в разное время возглавлявших рейтинг Billboard Hot 100, а также её участие в благотворительности.

Также Свифт получит награду "Артист десятилетия" 25 ноября на церемонии вручения премии American Music Awards 2019 года.

Ранее Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц, заработав 185 миллионов долларов в 2019 году.