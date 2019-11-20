Побег перед Рождеством. Индюшки отказались быть праздничным ужином и убежали

Общественность обеспокоена благополучием птиц, а кто-то даже предложил приютить стаю.

Стая из 50 индюшек устроила побег с птицефабрики британского графства Норфолк, пишет Metro.

В Сети появилось видео, на котором индюшки свободно гуляют по лесу недалеко от птицефабрики без присмотра людей. Её владельцы пока не подтвердили, что птицы принадлежат им.

Сейчас судьба сбежавших остаётся неизвестной. Однако общественность выразила обеспокоенность благополучием индеек, один из пользователей даже предложил приютить стаю птиц.

Ранее в петербургском Пушкине произошёл другой инцидент с участием индюшек. Птицы с фермы при кафе-шашлычной перегородили проезд автомобилистам.