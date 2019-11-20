Кроме запрещённых веществ, изготовленных для сбыта, на ферме нашли теплицу, в которой семья выращивала коноплю "для личного потребления".

Крупнейшую на Дальнем Востоке лабораторию по производству синтетических наркотиков под Хабаровском организовала семья. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Для своих целей злоумышленники приобрели заброшенную ферму. Всеми организационными процессами руководил неизвестный, который давал указания в Сети.

— Участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за три миллиона рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населённых пунктов, — отметили в заявлении ведомства.

Как уточняется, лаборатория была оснащена новейшим оборудованием. Работникам удалось организовать практически безотходное производство. В настоящий момент правоохранители устанавливают личности остальных причастных к созданию и функционированию нарколаборатории.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую нарколабораторию синтетики. Из незаконного оборота изъяли около 25 килограммов синтетических наркотиков и больше четырёх тонн компонентов для их изготовления.