По мнению политика, грядущие переговоры в "нормандском формате" не помогут разрешить конфликт в Донбассе.

Народный депутат IX созыва от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива выразил опасения относительно того, что деятельность лидера Незалежной Владимира Зеленского и его команды приведёт к разорению и уничтожению украинской нации. Об этом он заявил в эфире информационного телеканала NEWSONE.

— Партия ("Слуга народа". — Прим. Лайфа) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаём интересы страны западноамериканским партнёрам, — сказал Кива.

Нардеп также добавил, что переживает по поводу того, что у Зеленского не хватит опыта и люди, которые находятся рядом с ним, "заведут его в блуд".

Что касается грядущей встречи "нормандской четвёрки", то Кива отметил её вероятную безрезультатность. По мнению украинского депутата, европейские лидеры не смогут помочь Зеленскому выбрать правильную стратегию, благодаря которой конфликт в Донбассе будет урегулирован.

Ранее Лайф писал, что Зеленский назвал три темы, которые поднимет на "нормандском саммите" в Париже.