Захват ростовским следователем заложницы назвали бытовым конфликтом

В СКР назвали бытовым конфликтом инцидент с ростовским следователем, взявшим жену в заложники.

— 20 ноября 2019 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по ул. Красноармейской в Ростове-на-Дону. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления, — говорится в сообщении областного СУ СКР.

Кроме того, это происшествие никак не связано с делом начальника ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева. Ранее ряд СМИ заявил, что к следователю пришли с обыском, чем и спровоцировали конфликт.

— Это два совершенно не связанных между собой дела. Какие-то домыслы людей. Его дом [следователя] находится напротив СИЗО, и там всё было оцеплено, может, поэтому появились догадки такие у людей, — об этом Лайфу рассказал адвокат Даххаева Александр Заманский.

Напомним, начальника Главного управления ФСИН РФ по Ростовской области Муслима Даххаева подозревают в разглашении гостайны.