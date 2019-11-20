Украина хочет взыскать с России компенсацию за потерянное в Крыму имущество

Администрация морских портов Украины хочет потребовать от России компенсации убытков, которые были понесены ею из-за возвращения Крыма в состав РФ. Об этом говорится на официальном сайте АМПУ.

Соответствующее уведомление хотят направить в Правительство РФ до конца этого года. Украина претендует на компенсацию размером более 1,24 миллиарда гривен (3,26 миллиарда рублей).

В случае отсутствия ответа в течение полугода АМПУ обратится в Международный арбитражный суд.

Ранее на Украине заявили, что будут "воевать" с Россией за Крым.

Полуостров стал российским регионом после проведённого там в 2014 году референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.