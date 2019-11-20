ФСИН заманила беглянку из федерального розыска на фотосессию, чтобы задержать

И та купилась, появившись в назначенное время на пороге студии с ярким макияжем и при полном параде!

Сотрудники ГУФСИН РФ по Свердловской области даже в своей профессии проявили творческий подход. Чтобы поймать девушку, которая находилась в федеральном розыске, её пригласили на фотосессию. И план сработал! Но обо всём по порядку.

Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", местная жительница была приговорена к 400 часам обязательных работ за приобретение наркотиков, но стала прогуливать наказание. Она перестала отвечать инспектору на звонки, и в итоге её объявили в розыск.

Тем временем сотрудники ФСИН изучили её странички в соцсетях и узнали, что девушка хочет стать моделью. Тогда они связались с ней и от имени агентства позвали её на пробы в фотостудию. Беглая преступница охотно согласилась и в назначенное время приехала на съёмку. Там-то её и встретили сотрудники ГУФСИН РФ и произвели задержание.

— Гражданка В. была доставлена в отдел полиции по месту задержания, затем в суд. Постановлением Ленинского районного суда неотбытая часть наказания была заменена на лишение свободы (около двух месяцев), срок наказания будет исчисляться с момента лишения свободы, — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

Ранее Лайф сообщал, что ФСИН разыскивает хозяина для кошки-наркокурьера. Изначально пушистая преступница вместе с изъятым наркотическим веществом была передана в полицию, однако вскоре сотрудники колонии решили вернуть к себе "наркокурьершу", чтобы позаботиться о её будущем.