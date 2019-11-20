В четверг москвичей ожидает самая морозная ночь с начала осени

По словам специалистов, это связано с антициклоном, который "перемещается с Урала к юго-западу" страны.

В Москве в ночь на четверг, 21 ноября, температура воздуха может опуститься до минус 7–9 градусов, по области — до минус 11–12 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на уточнённый прогноз Гидрометцентра России.

Таким образом, ближайшая ночь может стать самой морозной с начала этой осени. На данный момент температурный рекорд был зафиксирован 1 ноября, тогда он составил минус 3,8 градуса.

При этом, как уточняет ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, резкое понижение температуры жителям Московского региона скрасит ясная и солнечная погода.

— Положительным моментом явится то, что небо у нас освободится от облаков, появится солнце, такая тихая, солнечная и малооблачная погода продержится до конца текущей недели, — цитирует Волосюк РИА "Новости".

По словам эксперта, это связано с антициклоном, который наполнен холодным арктическим воздухом с Карского моря. Из-за него сильное похолодание уже охватило восток европейской части России.

Ранее Лайф писал, что на севере европейской территории России, в том числе в Москве и Подмосковье, декабрь будет теплее обычного.