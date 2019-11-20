ФСБ показала видео задержания военного, подозреваемого в госизмене

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Судя по кадрам, спецоперация проводилась в частном доме в пригороде Ростова-на-Дону.

Спецслужбы обнародовали видео задержания военнослужащего Юго-Восточного округа, который подозревается в государственной измене. По предварительным данным, речь идёт о шпионе, который выполнял задание украинской разведки и собирал секретные сведения в отношении России.

Операция по задержанию военного проходила в городе Аксае Ростовской области. Других подробностей пока нет.

Напомним, что о задержании вероятного шпиона стало известно ранее в среду, 20 ноября. В ФСБ, комментируя деятельность подозреваемого, сообщили, что утечка данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".

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