Скворцова опровергла информацию о 75 нуждающихся в пересадке почек детях

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова опровергла сообщения СМИ о 75 нуждающихся в пересадке почек детях. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— На сегодняшний день в стране 25 детей нуждаются в трансплантации почки. Перечень этих детей с подробными данными по ним — не 75, как где-то в прессе прозвучало, а 25 человек, — сказала Скворцова.

Министр здравоохранения также подчеркнула, что берёт ситуацию под свой личный контроль. По её словам, с пациентами будет проведена индивидуальная работа и каждый из них получит соответствующую медицинскую помощь по трансплантации почки.

Напомним, ранее стало известно об увольнении единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, проводившего пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограммов. В Минздраве отметили, что в медицинском центре продолжают работать высококвалифицированные специалисты. Позднее в СМИ также появились сообщения о 75 нуждающихся в пересадке почек детях.