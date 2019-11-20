"Полный мрак". Пугачёва испугала поклонников своим внешним видом

Некоторые пользователи Сети посоветовали певице не увлекаться алкоголем, другие — сделать наконец-то аккуратную причёску.

Известная российская исполнительница Алла Борисовна Пугачёва посетила юбилейный концерт своего друга Стаса Намина и его группы "Цветы". Прямо на входе на мероприятие журналисты окружили певицу плотным кольцом, начали задавать ей разные вопросы и снимать на камеру, передаёт издание "Дни.ру".

Заслуженная артистка РФ исполнила вместе с музыкальным коллективом на сцене Кремля хит "Мы желаем счастья вам", что стало приятным сюрпризом для всех зрителей, поскольку в афише она отмечена не была.

Однако не на это обратили внимание многочисленные пользователи социальных сетей. Больше всего поклонников Примадонны смутил её внешний вид, "воронье гнездо" на голове и растерянный взгляд. Фанаты исполнительницы предположили, что певица плохо себя чувствует, хейтеры же сочли, что причиной столь странного вида Пугачёвой стала "попойка".

"Зачем приехала? Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то. Сидела бы уже дома", "На вид, будто она после попойки... С бодуна?", "Отёкшая какая-то, на голове мрак полный. Ну хоть бы уложили волосы ей опрятно" — так обсуждали комментаторы очередной выход в свет Пугачёвой.

Ранее Лайф писал, что певица рассказала, через сколько лет даст свой следующий концерт.