"Трезвая Россия" попросила Минздрав запретить продажу табака около школ

Всероссийская организация "Трезвая Россия" обратилась в Минздрав РФ с просьбой запретить продажу табака в радиусе километра от школ. Об этом сообщает ТАСС.

— Прошу... рассмотреть возможность выступить с инициативой о дополнительном ограничении по метражу при продаже табачной продукции вблизи образовательных, медицинских и иных социальных учреждений, — говорится в письме "Трезвой России" к ведомству.

Также руководитель организации Султан Хамзаев обращает внимание на популярность у молодёжи альтернативы табаку. По его словам, сегодня практически каждый школьник знает, что такое электронные сигареты и жевательный табак.

Напомним, ранее аналитики выяснили, что россияне стали покупать меньше сигарет. Специалисты отметили, что спрос упал на пять-семь процентов.