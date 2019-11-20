Павел Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp, поскольку его система безопасности является уязвимой и позволяет спецслужбам собирать личные данные.

— Если вы не против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона, — написал он в своём телеграм-канале.

Дуров также усомнился в том, что разработчики компании Facebook случайно оставили возможность слежки в приложении.

В мае этого года в мессенджере нашли уязвимость, позволявшую удалённо загружать файлы и сторонний софт на сторонний телефон. А в октябре компания WhatsApp подала в суд на израильскую фирму NSO Group, поскольку приложение использовали для слежки за людьми без их ведома.