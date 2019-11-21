Михаил Хачатурян неоднократно просил заместителя генпрокурора РФ "отмазать" его

Убитый отец сестёр Хачатурян Михаил неоднократно обращался к заместителю генерального прокурора РФ, а также прокурору по СВАО с просьбой помочь ему избежать наказания за некоторые из своих преступлений. Переписка с высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства оказалась в распоряжении Лайфа.

Любопытно, но сначала беседу с Хачатуряном ведёт погибший в прошлом году замгенпрокурора РФ Саак Карапетян. Именно к нему он обращался с различными просьбами.

Затем диалог с ним уже вёл прокурор СВАО Анри Ризаев. При этом в переписке адресаты неоднократно называют друг друга "братом", обмениваются поздравлениями и подарками. Однако и о более значимых просьбах Хачатурян не забывал.

— Доброе утро по поводу детей сегодня камиссие в управе Алтуфьевское, как быть? — написал Хачатурян сначала (орфография и пунктуация сообщений сохранена).

Вскоре Хачатурян начал давить на Ризаева, который всячески старался избегать общения с отцом девочек, но боялся своего руководства, а потому помогал ему.

Помочь Хачатуряну они смогли в вопросе сохранения у него не только девочек, но и водительских прав, несмотря на ряд его нарушений.

Напомним, Михаила Хачатуряна 27 июля 2018 года убили три его дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства. Кроме того, в распоряжении Лайфа оказалась аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса.