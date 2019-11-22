Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы в Польше

Участник Детского Евровидения из России, 13-летний Денберел Ооржак, выписан из больницы в Польше, его здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.

Подросток вернулся в гостиницу, где встретился с партнёршей по сцене Татьяной Меженцевой и другими участниками конкурса.

— Спасибо всем, кто переживал за меня, за их тёплые слова и поддержку. Я в порядке, чувствую себя хорошо. 24 ноября мы с Таней выступим в финале Детского Евровидения — 2019, — процитировала слова Ооржака пресс-служба.

Напомним, 20 ноября участника Детского Евровидения от России увезли в больницу с репетиции. Он провёл там сутки. Польские врачи заявили, что состоянию певца ничего не угрожает.

Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева представляют Россию на Детском Евровидении — 2019 в польском Гливице, музыкальный турнир состоится 24 ноября 2019 года. Они исполнят песню A time for us.