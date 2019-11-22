СМИ: Техники для строительства космодрома Восточный станет больше в декабре

Также будет установлено тепловое оборудование, которое позволит не прерывать работы из-за погодных условий.

В декабре число техники, задействованной при строительстве второй очереди космодрома Восточный, увеличится, сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

В настоящий момент в работах участвует 141 единица техники и 1,2 тысячи человек. При необходимости будет также установлено тепловое оборудование, которое позволит не прерывать деятельность в случае ухудшения погодных условий.

Как рассказал директор филиала ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Игорь Оленичев, будет установлен шатёр 90 на 35 метров, куда смогут заезжать краны и прочая техника.

По сообщениям пресс-службы, строительство идёт согласно графику. Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области предполагает возведение стартового стола под тяжёлые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.

В сентябре президент России Владимир Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный. Он также отметил, что в этом деле накопилось много проблем, требующих его личного вмешательства.