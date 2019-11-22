"Мороз и солнце, день чудесный" ожидает москвичей в пятницу

Солнечная и морозная погода ожидает жителей столицы 22 ноября, сообщает Гидрометцентр.

Днём 4–6 градусов мороза, к ночи похолодает до –8. Атмосферное давление по-прежнему повышенное, 770 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный, до 7 м/с.

В Подмосковье ещё холоднее, днём до шести градусов ниже ноля, к ночи столбики термометров опустятся до отметки минус 11 градусов.

С 21 на 22 ноября Москва пережила самую холодную ночь с начала осени. Всю неделю жителей столицы ждут морозы и аномально высокое атмосферное давление.