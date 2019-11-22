Сотрудника Бутырки задержали с кокаином для арестантов

24-летнего младшего инспектора дежурной службы Бутырского следственного изолятора задержали с четырьмя полиэтиленовыми пакетами, он подозревается в сбыте наркотических средств арестованным. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— В пакетах находились вещества общей массой около 35 г, содержащие в своём составе наркотики кокаин и MDMA. Сотрудник, обладая возможностью беспрепятственно контактировать с арестантами, пронёс на территорию СИЗО запрещённые вещества и намеревался сбыть наркотики неустановленному гражданину, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что старейшее столичное СИЗО "Бутырка" переведут за пределы центра Москвы. В ближайшие годы планируется построить три новых следственных изолятора.