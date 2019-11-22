На журфак МГУ пробрался мужчина с ножом и пистолетом

Опасный гость без сложностей миновал охрану и зашёл в корпус вуза на Моховой улице, а затем в аудиторию.

Вооружённый ножом и пистолетом мужчина пришёл на лекцию на военной кафедре МГУ им. М. Ломоносова. По данным агентства "Москва", приехавшие по вызову полицейские вызвали для непрошеного гостя психиатрическую помощь.

— Сотрудники полиции доставили мужчину в ОМВД и вызвали ему специалистов неотложной психиатрической помощи, — уточнил источник агентства в правоохранительных органах.

Примечательно, что, по данным Mash, странный гость без сложностей миновал охрану и зашёл в здание на Моховой улице, а затем в аудиторию. При этом студенческого билета у него с собой не было. Полицию вызвал преподаватель, который заметил странное поведение "студента". Кроме оружия у мужчины на каждой руке оказалось по двое часов.

В МГУ уже прокомментировали инцидент. Как сообщили в вузе РИА "Новости", мужчина зашёл в здание "по служебному удостоверению, чтобы послушать лекцию".

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