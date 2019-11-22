Параллельно певцу предстоит восстановить функции печени и почек, вылечить дисбактериоз и решить другие проблемы со здоровьем.

44-летний певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) готовится воспользоваться услугами суррогатной матери и стать одиноким папой. Грядущие перемены в жизни он решил встретить полностью обновлённым, а потому начал вплотную заниматься здоровьем и приводить себя в хорошую физическую форму.

— Я очень ответственно отношусь к отцовству, и поэтому, прежде чем стать отцом, я решил полностью обследоваться, сдал все анализы и начал курс процедур, — заявил артист.

Шура сделал ставку на комплексный подход, включив в свой оздоровительный рацион и аппаратные методики снижения веса, и акупунктурный массаж для активации иммунитета. Певцу также предстоит восстановить функции печени и почек, вылечить дисбактериоз и решить другие проблемы со здоровьем.

— Его также ждут эффективные косметологические процедуры, например баромассаж "эйр джет", который ещё называют процедурой красной ковровой дорожки, а также озонотерапия, — рассказала врач-диетолог Марият Мухина, которая и взяла будущего отца на поруки.

Певец уверен, что уделять внимание здоровью просто необходимо. Особенно мужчинам после сорока, да ещё и при таком плотном гастрольном графике — по шесть концертов в неделю.

— Многие мужчины не хотят, ну и дураки. Здоровьем заниматься нужно, — подчеркнул исполнитель.

О том, что Шура готовится стать отцом, стало известно в начале ноября. Как уже сообщал Лайф, оформлять все процедуры певец намерен в России, поскольку это значительно дешевле: 800 тысяч рублей против 11 миллионов, например, в США.

Шура — эксцентричный исполнитель, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов). Биографию звезды 1990-х читайте на сайте uznayvse.ru.