В Москву на следующей неделе придёт мокрый снег с дождём

В конце следующей недели в Москве резко ухудшится погода. Синоптики пообещали мокрый снег и дождь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.

— Пока до среды никаких осадков не будет, поскольку высокое давление, солнечная погода. В среду начнут появляться облака, а вот уже с четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя, — сказал Вильфанд.

Напомним, сегодня ночью в Москве похолодает до минус восьми градусов, в Подмосковье температура воздуха понизится до отметки минус 11 градусов.