Диетолог дала советы, как быстро похудеть к Новому году

Специалист отметила, что до праздника ещё есть достаточно времени, чтобы получить неплохой результат.

Диетолог Катерина Пашко дала несколько советов, как успеть похудеть к Новому году. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Специалист отметила, что до праздника осталось примерно полтора месяца, за которые можно успеть скинуть 7–10 килограммов.

— Ешьте много овощей. Ужин до 19:00 — что-то лёгкое, для большего эффекта просто овощи приготовленные. Или можно гречку, киноа, рыбу, яйца (что-то одно) с приготовленными овощами, — написала Пашко в Instagram.

Диетолог посоветовала исключить из рациона сахар и молоко, а также стараться пить больше воды.

Ранее диетолог рассказал, что популярный метод похудения с помощью интервального голодания может спровоцировать проблемы с обменом веществ и набором веса.