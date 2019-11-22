Одичалый проболтался об альтернативной концовке "Игры престолов"

Исполнитель роли Тормунда подтвердил слухи о существовании иного финала, но вопрос о том, увидят ли его зрители, остаётся открытым.

Норвежский актёр Кристофер Хивью, сыгравший роль Тормунда в культовом сериале "Игра престолов", подтвердил догадки о том, что для проекта была снята вторая, альтернативная концовка. Об этом сообщает британская газета Metro.

— Мы сняли альтернативный финал. Это было в основном для развлечения, но я не уверен, могу ли обсуждать это с вами, — проговорился он.

Подробности актёр раскрывать не стал, ссылаясь на контракт с НВО, однако добавил, что принимать участие в этих съёмках было довольно весело.

Ранее поклонники "Игры престолов" наконец-то получили объяснение самой непонятной сцены из финала сериала — решению Дейенерис сжечь всю Королевскую Гавань.