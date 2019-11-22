Житель Чебоксар почти 20 лет прожил с медицинской иглой в животе

Юристы уверены, что доказать серьёзную ошибку местных хирургов не составит труда.

Предприниматель из Чебоксар почти 20 лет прожил с жуткими болями в животе, пока не выяснилось, что во время старой операции врачи забыли у него в животе иглу. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Николай Паков 17 лет пытался найти причину жутких болей, пронзающих всё тело. С 2002 года он безрезультатно ходил от одних врачей к другим в попытках узнать правильный диагноз. Мужчине ставили и гастрит, и панкреатит, и другие диагнозы, однако ни один из них не был верным.

Страдания жителя Чебоксар продолжались до тех пор, пока один из докторов не принял решение отправить мужчину на рентген. Тут и вскрылась вся правда: снимок показал изогнутую тень медицинской иглы, забытой во время операции по удалению аппендикса в 2002 году.

Остроконечный инструмент был экстренно удалён из брюшной полости чебоксарца. Однако теперь мужчина не собирается сидеть сложа руки: Паков намерен добиться от врачей компенсации за моральный ущерб, ненужные лекарства, лечение и обследования.

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