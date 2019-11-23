Питон и леопард устроили драку на выживание в Южной Африке — видео

Дикая кошка грациозно вырвалась из удушающих колец змеи и вышла победителем схватки.

Питон и леопард сцепились в смертельной драке на выживание в национальном заповеднике Масаи Мара в Южной Африке. Поединок удалось заснять на камеру туристам. Ролик был опубликован на ютуб-канале Kruger Sightings.

На кадрах видно, что дикая кошка бросается на змею, а та в ответ пытается задушить её своими кольцами. Очевидцам на мгновение показалось, что леопард проиграл битву, но ему удалось вырваться и грациозно отскочить.

Он вышел из этой схватки победителем, хоть и получил травмы. Туристы рассказали, что змее были нанесены многочисленные раны, особенно в области головы.

Ранее Лайф рассказывал, как питон целиком проглотил крокодила в Австралии.