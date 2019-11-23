Джонсон: Теории о вмешательстве России — ерунда вроде Бермудского треугольника

Британский премьер подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо фактах российского влияния на ход референдума по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил заявления о российском вмешательстве в референдум 2016 года по Brexit с мифом о Бермудском треугольнике, сообщает Би-би-си.

— Простите, но всё это — ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 миллиона человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы, — заявил он.

Британский премьер уверен, что страна ждёт выхода вот уже три года. Политик добавил, что ему неизвестны никакие факты о возможном российском вмешательстве в результаты голосования.

Межпартийный комитет парламента по деятельности служб разведки и безопасности уже полгода ведёт работу над документом, в котором, по данным СМИ, присутствуют заявления об угрозах, которые Москва якобы может представлять для британской демократии. Джонсон отметил, что таких фактов в докладе нет, а оппозиция, в том числе ранее исключённый из Консервативной партии бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, возглавляющий подготовивший доклад парламентский комитет, обвиняет премьер-министра в том, что он специально отложил публикацию документа.

Тот со своей стороны подчеркнул, что ему не было смысла вносить какие-либо изменения во время публикации, а задержка связана с роспуском парламента на время избирательной кампании.

Ранее в МИД РФ предупредили об угрозе Brexit для российских компаний.