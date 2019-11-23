Коллекторы назвали оптимальный размер кредита, чтобы избегать просрочек

Эксперты посоветовали россиянам пройти своеобразный краш-тест перед оформлением займа — попробовать прожить на те деньги, которые останутся после потенциального погашения долга.

Коллекторы рассказали, каким должен быть оптимальный размер кредита, чтобы избегать просрочек, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Давида Цацуа.

По их словам, ежемесячная сумма, которую нужно отдать в счёт погашения долга, не должна превышать 25–30% дохода. В России 55% населения соблюдают это правило.

Представитель НАПКА также отметил, что возможность выплаты кредита зависит от размера зарплаты и потребностей. Так, люди с высоким доходом могут отдавать до половины своих ежемесячных средств, а для тех, кто имеет 15 тысяч рублей в месяц, отдать 50% подобно дефолту.

Однако, по его словам, если сумма выплат превышает четверть дохода, резко повышается риск просрочек. Вице-президент НАПКА Александр Морозов посоветовал россиянам пройти "краш-тест" перед оформлением займа и попробовать прожить на те деньги, которые останутся после потенциального погашения долга.

Ранее Лайф сообщал, что у россиян выросло число просрочек по кредитам.