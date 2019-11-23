В столице в субботу по-прежнему морозно и без осадков

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А вот давление, которое всю неделю было повышенным, начинает снижаться, оно составит 767 миллиметров ртутного столба.

Холодная погода без осадков и переменная облачность ожидают москвичей в субботу, 23 ноября, сообщает Гидрометцентр.

Днём до шести градусов мороза, к ночи похолодает до минус восьми. Ветер южный и юго-восточный 2–7 м/с.

А вот давление, которое всю неделю было повышенным, начинает снижаться, оно составит 767 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье 3–8 градусов ниже нуля днём, а к ночи столбики термометров опустятся до отметки –11 градусов.

На следующей неделе синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, в Москву придёт мокрый снег с дождём.

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